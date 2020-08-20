Суд в Баку арестовал на 4 месяца главу Кюрдамирского района

Бинагадинский районный суд города Баку в четверг выбрал меру пресечения в виде ареста главы Исполнительной власти Кюрдамирского района Джейхуна Джафарова, задержанного 19 августа сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре Азербайджана.

"Бинагадинский районный суд в ходе судебного процесса избрал Джафарову меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца", - сообщают местные СМИ.

Джафарову предъявлены обвинения по 4 статьям Уголовного кодекса Азербайджана: злоупотребление служебными полномочиями (308.2), получение взяток по предварительному сговору группой лиц или организованной группой (311.3.1), повторное получение взятки (311.3.2) и получение взятки в крупном размере (311.3.3).

Ранее сообщалось, что Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре Азербайджана при проведении спецоперации в здании Исполнительной власти Кюрдамирского района задержало Джафарова. К ответственности также привлечены: первый заместитель руководителя Таджаддин Новрузов, начальник территориального управления администрации Натиг Каримов и другие должностные лица.

Х.Насирзаде