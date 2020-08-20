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Внутренняя политика 20.08.2020 14:06

Суд в Баку арестовал на 4 месяца главу Кюрдамирского района

Бинагадинский районный суд города Баку в четверг выбрал меру пресечения в виде ареста главы Исполнительной власти Кюрдамирского района Джейхуна Джафарова, задержанного 19 августа сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре Азербайджана.

"Бинагадинский районный суд в ходе судебного процесса избрал Джафарову меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца", - сообщают местные СМИ.

Джафарову предъявлены обвинения по 4 статьям Уголовного кодекса Азербайджана: злоупотребление служебными полномочиями (308.2), получение взяток по предварительному сговору группой лиц или организованной группой (311.3.1), повторное получение взятки (311.3.2) и получение взятки в крупном размере (311.3.3).

Ранее сообщалось, что Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре Азербайджана при проведении спецоперации в здании Исполнительной власти Кюрдамирского района задержало Джафарова. К ответственности также привлечены: первый заместитель руководителя Таджаддин Новрузов, начальник территориального управления администрации Натиг Каримов и другие должностные лица.

Х.Насирзаде

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Тэги: КЮРДАМИР, ИВ, ОБВИНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]