В Иране назвали ракету нового типа в честь погибшего в результате удара США генерала Сулеймани

Власти Ирана в четверг объявили об успешном завершении разработки двух ракет нового типа, причем одну из них назвали в память о генерале Касеме Сулеймани, погибшего в январе в Ираке во время американской спецоперации.
По сообщению Associated Press, ракета класса "земля-земля", названная "Мученик Касем", по утверждению разработчиков, может поражать цели на расстоянии на 1,4 тыс. км.
Вторая новая ракета названа в память о погибшего вместе с Сулеймани командире шиитского ополчения в Ираке Абу Махди аль-Мухандиса. Речь идет о крылатой ракете для ВМС Ирана. Ее дальность - 1 тыс. км.
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