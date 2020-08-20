В Иране назвали ракету нового типа в честь погибшего в результате удара США генерала Сулеймани

Власти Ирана в четверг объявили об успешном завершении разработки двух ракет нового типа, причем одну из них назвали в память о генерале Касеме Сулеймани, погибшего в январе в Ираке во время американской спецоперации.

По сообщению Associated Press, ракета класса "земля-земля", названная "Мученик Касем", по утверждению разработчиков, может поражать цели на расстоянии на 1,4 тыс. км.

Вторая новая ракета названа в память о погибшего вместе с Сулеймани командире шиитского ополчения в Ираке Абу Махди аль-Мухандиса. Речь идет о крылатой ракете для ВМС Ирана. Ее дальность - 1 тыс. км.