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Регион 20.08.2020 14:11

В Иране назвали ракету нового типа в честь погибшего в результате удара США генерала Сулеймани

Власти Ирана в четверг объявили об успешном завершении разработки двух ракет нового типа, причем одну из них назвали в память о генерале Касеме Сулеймани, погибшего в январе в Ираке во время американской спецоперации.

По сообщению Associated Press, ракета класса "земля-земля", названная "Мученик Касем", по утверждению разработчиков, может поражать цели на расстоянии на 1,4 тыс. км.

Вторая новая ракета названа в память о погибшего вместе с Сулеймани командире шиитского ополчения в Ираке Абу Махди аль-Мухандиса. Речь идет о крылатой ракете для ВМС Ирана. Ее дальность - 1 тыс. км.

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Тэги: ИРАН, РАКЕТЫ, РАЗРАБОТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]