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Дальнее зарубежье 20.08.2020 14:23

Макрон созвал Совет по обороне в связи с переворотом в Мали

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в четверг заседание Совета по обороне для обсуждения ситуации в Мали в связи с военным переворотом, сообщается в твиттере Елисейского дворца.

"Предпринимается всё, чтобы найти решение малийскому кризису и обеспечить безопасность наших соотечественников", - говорится в сообщении президентской канцелярии.

"Операция (против террористов - ИФ) "Бархан", запрошенная малийцами и разрешенная Советом Безопасности ООН, продолжается. Французские военные во взаимодействии с европейскими и сахельскими партнерами продолжают профессионально выполнять свою миссию на благо общей безопасности", - написала в твиттере после совещания Совета по обороне министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

Накануне Макрон в связи с мятежом военных в Мали указал на неразрывную связь между борьбой против террористических группировок и защитой демократии и правового государства. "Отказаться (от такой связи - ИФ) означает спровоцировать нестабильность и ослабить нашу борьбу. Это недопустимо", - заявил президент.

Он призвал вернуть власть гражданским политикам, определиться с "возвращением к конституционному порядку", немедленно освободить арестованных военными президента и премьер-министра Мали и гарантировать их безопасность.

"Франция и Европейский союз поддерживают Экономическое сообщество стран Западной Африки и Африканский союз в поиске разрешения малийского кризиса. Мир, стабильность и демократия являются нашим приоритетом", - отметил Макрон.

"Бархан" - операция французских вооруженных сил в Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигере и Чаде - странах группы G5 Сахель, организованная для борьбы против исламистских террористических группировок в этих африканских государствах.

В Мали 18 августа произошел мятеж военнослужащих, начавшийся на крупной военной базе в Кати близ столицы страны Бамако. Взбунтовавшиеся военные арестовали президента страны Ибрагима Бубакара Кейту и премьер-министра Бубу Сиссе. Вслед за этим Кейта выступил с заявлением об отставке.

Захватившие власть военные объявили о формировании "Национального комитета спасения народа", закрытии границ Мали и введении со среды комендантского часа.

С осуждением госпереворота выступил Евросоюз, немедленного и безоговорочного освобождения Кейты и Сиссе из-под ареста потребовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МАЛИ, ПЛАНЫ


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