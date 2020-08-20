Макрон созвал Совет по обороне в связи с переворотом в Мали

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в четверг заседание Совета по обороне для обсуждения ситуации в Мали в связи с военным переворотом, сообщается в твиттере Елисейского дворца.
"Предпринимается всё, чтобы найти решение малийскому кризису и обеспечить безопасность наших соотечественников", - говорится в сообщении президентской канцелярии.
"Операция (против террористов - ИФ) "Бархан", запрошенная малийцами и разрешенная Советом Безопасности ООН, продолжается. Французские военные во взаимодействии с европейскими и сахельскими партнерами продолжают профессионально выполнять свою миссию на благо общей безопасности", - написала в твиттере после совещания Совета по обороне министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.
Накануне Макрон в связи с мятежом военных в Мали указал на неразрывную связь между борьбой против террористических группировок и защитой демократии и правового государства. "Отказаться (от такой связи - ИФ) означает спровоцировать нестабильность и ослабить нашу борьбу. Это недопустимо", - заявил президент.
Он призвал вернуть власть гражданским политикам, определиться с "возвращением к конституционному порядку", немедленно освободить арестованных военными президента и премьер-министра Мали и гарантировать их безопасность.
"Франция и Европейский союз поддерживают Экономическое сообщество стран Западной Африки и Африканский союз в поиске разрешения малийского кризиса. Мир, стабильность и демократия являются нашим приоритетом", - отметил Макрон.
"Бархан" - операция французских вооруженных сил в Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигере и Чаде - странах группы G5 Сахель, организованная для борьбы против исламистских террористических группировок в этих африканских государствах.
В Мали 18 августа произошел мятеж военнослужащих, начавшийся на крупной военной базе в Кати близ столицы страны Бамако. Взбунтовавшиеся военные арестовали президента страны Ибрагима Бубакара Кейту и премьер-министра Бубу Сиссе. Вслед за этим Кейта выступил с заявлением об отставке.
Захватившие власть военные объявили о формировании "Национального комитета спасения народа", закрытии границ Мали и введении со среды комендантского часа.
С осуждением госпереворота выступил Евросоюз, немедленного и безоговорочного освобождения Кейты и Сиссе из-под ареста потребовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Суд в Баку арестовал на 4 месяца главу Кюрдамирского района
Главу Кюрдамирского района обвиняют по 4 статьям УК Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Пассажироперевозки в Азербайджане из-за COVID-19 в январе-июле сократились на 31,6%
Нефть дешевеет на опасениях насчет спроса и укреплении доллара, Brent - $44,9 за баррель
Экспорт из Азербайджана автомобильного бензина марки АИ-92 в августе не планируется –представитель SOCAR
Большинство туристов предпочли перенос аннулированных из-за коронавируса туров - РСТ
Мексика хочет участвовать в испытании российской вакцины от COVID-19 - министр
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 22,4 млн, число жертв - 787 тыс. - университет Хопкинса
ИВ Агсуинского и Шемахинского районов получат по 3 млн манатов для устранения последствий от землетрясения
ИВ Габалинского района направит около 2,9 млн манатов на строительство жилого дома
Президент Алиев распорядился выделить около 1,3 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Закатальского района
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Caspian Energy Club организовал ONLAYN B2G FORUM с участием Гималая Мамишева
ВТБ (Азербайджан) запустил онлайн-платежи в Facebook
AccessBank объявляет тендер на поддержку и обслуживание программного обеспечения Пало-Альто
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии