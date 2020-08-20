Экспорт из Азербайджана автомобильного бензина марки АИ-92 в августе не планируется –представитель SOCAR

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в мае-июле 2020 года экспортировала на мировые рынки 64 тыс. тонн автомобильного бензина марки АИ-92, на август экспорт не запланирован.
«В 2019 году экспорт бензина АИ-92 из Азербайджана не осуществлялся, вся производимая продукция направлялась на внутренний рынок. Однако, в текущем году внутреннее потребление автомобильного бензина в Азербайджане снизилось, зато появились условия для его экспорта. Таким образом, в мае, июне и июле в целом мы экспортировали в общей сложности 64 тыс. тонн автомобильного бензина АИ-92», - сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» заместитель начальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.
По его словам, снижение внутреннего спроса на топливо в Азербайджане имело место, главным образом, в апреле, мае и июне, и связано с введением карантинных мер из-за пандемии коронавируса.
«Несмотря на снижение спроса на топливо в указанные месяцы, SOCAR направила на экспорт нефтепродукты, которые не потреблялись внутри страны в этот период. Сейчас постепенно спрос возвращается на прежний уровень, поэтому уже в августе экспорт бензина не планируется»,- подчеркнул Ахмедов.
Согласно данным статистики, в январе-июле 2020 года производство автомобильного бензина в Азербайджане составило 715,9 тыс. тонн (рост на 0,3%).
Ранее источник на нефтегазовом рынке сообщил «Интерфакс-Азербайджан», что Азербайджан в мае текущего года возобновил экспорт автомобильного бензина марки АИ-92 АИ-92. Вся партия топлива была поставлена в Грецию.
В мае-июне текущего года партия азербайджанского бензина АИ-92 объемом 53 тыс. 961,42 тонны на общую сумму $11 млн 265,15 тыс. была поставлена в Ливию, Грецию и Россию.
Последний раз экспорт автомобильного бензина АИ-92 из Азербайджана осуществлялся в 2017 году (в объеме 7 тыс. 9,61 тонна на сумму $3 млн 428,63 тыс.). Вся партия была поставлена в Афганистан.
В Азербайджане производится только автомобильный бензин марки АИ-92 на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева, который входит в структуру компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).
При этом, Азербайджан импортирует автомобильного бензина марок Premium Euro-95 и «Super Euro-98».
Н.Аббасова
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