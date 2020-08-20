Глава МИД Польши уходит в отставку

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в четверг объявил о своей отставке с этого поста, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление ведомства.
"Министр ранее заявлял, что период после президентских выборов как раз подходит для того, чтобы сменить главу польской дипломатии, и выразил убежденность в том, что его преемник на посту продолжит нынешнюю линию и будет способствовать дальнейшему укреплению позиций Польши на международной арене", - говорится в заявлении МИД Польши, распространенном в четверг.
Чапутович еще в июле заявил, что он оставит должность в рамках перестановки в кабинете министров.
Также на этой неделе в отставку в Польше ушли министр здравоохранения и его заместитель, и замминистра по цифровым делам.
Выборы в Польше состоялись месяц назад, победу на них одержал действующий президент Анджей Дуда.
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