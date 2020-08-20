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Дальнее зарубежье 20.08.2020 14:50

Глава МИД Польши уходит в отставку

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в четверг объявил о своей отставке с этого поста, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление ведомства.

"Министр ранее заявлял, что период после президентских выборов как раз подходит для того, чтобы сменить главу польской дипломатии, и выразил убежденность в том, что его преемник на посту продолжит нынешнюю линию и будет способствовать дальнейшему укреплению позиций Польши на международной арене", - говорится в заявлении МИД Польши, распространенном в четверг.

Чапутович еще в июле заявил, что он оставит должность в рамках перестановки в кабинете министров.

Также на этой неделе в отставку в Польше ушли министр здравоохранения и его заместитель, и замминистра по цифровым делам.

Выборы в Польше состоялись месяц назад, победу на них одержал действующий президент Анджей Дуда.

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Тэги: ПОЛЬША, МИД, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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