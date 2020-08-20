Нефть дешевеет на опасениях насчет спроса и укреплении доллара, Brent - $44,9 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг на фоне усиливающихся сомнений по поводу восстановления спроса и укрепления доллара.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:45 в четверг составляет $44,89 за баррель, что на $0,48 (1,06%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,48 (1,12%), до $42,45 за баррель. Фьючерсы на WTI на октябрь, наиболее активно торгуемый контракт, подешевели на $0,48 (1,11%), до $42,63 за баррель.

"Доллар США вчера (19 августа) укрепился после снижения по итогам пяти сессий подряд, - отмечает глава Vanda Insights Вандана Хари, которую цитирует S&P Global Platts. - Затянувшееся падение доллара оказывало существенную поддержку нефтяным ценам в последние недели".

Между тем участники заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), прошедшего 28-29 июля, высказали мнение о том, что американской экономике, вероятно, понадобится дополнительная поддержка, однако не определились с тем, когда им стоит начать использование новых инструментов, следует из протокола.

Представители FOMC сошлись во мнении, что "дальнейшие перспективы экономики США в значительной степени зависят от эпидемиологической ситуации, а также мер, принимаемых государством для сдерживания распространения коронавирусной инфекции", отмечается в документе. В частности, были высказаны опасения, что новые волны COVID-19 могут привести к затягиванию периода низкой экономической активности в США.

В среду данные министерства энергетики США показали снижение запасов нефти в стране по итогам четвертой недели подряд, однако объем снижения оказался меньше прогнозов аналитиков. Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 14 августа, упали на 1,632 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали более значительного снижения запасов - на 3,8 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге уменьшились на 607 тыс. баррелей. Спрос на нефть упал на 14% в годовом выражении за последние четыре недели на фоне введения повторных ограничительных мер в некоторых американских штатах для сдерживания распространения коронавируса.

Страны, не выполнявшие полностью соглашение по сокращению нефтедобычи в мае-июне-июле, в ходе мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) подтвердили свои обязательства компенсировать эти объемы к концу сентября, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Комитет также потребовал от других стран, которые не исполняют соглашение, представить свои планы по компенсациям в секретариат ОПЕК к 28 августа.

Члены комитета отметили, что есть некоторые признаки постепенного улучшения рынка, в том числе накопление коммерческих запасов развернулось в другую сторону, а разрыв между спросом и предложением снизился.

"Тем не менее темпы восстановления оказались медленнее, чем ожидалось, из-за растущих рисков затяжной волны COVID-19", - говорится в пресс-релизе.