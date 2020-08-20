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Транспорт и связь 20.08.2020 15:05

Пассажироперевозки в Азербайджане из-за COVID-19 в январе-июле сократились на 31,6%

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-июле 2020 года составил 766,516 млн человек, что на 31,6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В отчетном периоде по железной дороге перевезено 1 млн 422,6 тыс. человек (спад на 25%), морским транспортом - 11,8 тыс. человек (рост на 5,4%), воздушным транспортом - 463,5 тыс. человек (спад на 68,7%), метро - 64 млн 651 тыс. человек (спад на 51,9%).

Кроме этого, автомобильным транспортом в январе-июле 2020 года перевезено 699,967 млн пассажиров (спад на 28,8%).

При этом автобусами в указанный период перевезено 673,624 млн пассажиров (спад на 28,6%), такси - 26,343 млн человек (спад на 34%).

Как сообщалось ранее, из-за пандемии коронавируса COVID-19, Азербайджан со второй половины марта приостановил осуществление авиарейсов.

Кроме этого, в марте были приостановлены перевозки по метро, автобусами в регионы страны, существенно ограничены перевозки пассажиров по железной дороге.

Работа метрополитена в Баку была возобновлена 9 мая, но из-за роста числа зараженных COVID-19 метрополитен вновь приостановил работу с 4 июля.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]