Еврокомиссия завершила очередные переговоры о возможной закупке вакцины против коронавируса

Европейская комиссия (ЕК) объявила в четверг о завершении предварительных переговоров с фармацевтической компанией CureVac о закупке потенциальной вакцины против COVID-19.

"Этот новый шаг дополняет позитивные договоренности, уже достигнутые с компаниями Sanofi-GSK 31 июля и Johnson & Johnson 13 августа, а также подписание 14 августа контракта о предварительной закупке вакцины у AstraZeneca", - сообщается в коммюнике ЕК.

"Европейская комиссия выполняет свое обещание по обеспечению быстрого доступа европейцев и всего мира к безопасной вакцине, которая защитит нас от коронавируса. Каждый раунд переговоров, которые мы проводим с фармацевтической промышленностью, приближает нас к победе над этим вирусом", - заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Вскоре мы заключим соглашение с CureVac, инновационной европейской фирмой, которая ранее получала финансирование от ЕС для производства вакцины в Европе. И наши переговоры с другими компаниями продолжаются, чтобы найти технологию, которая защитит всех нас", - добавила глава ЕК.

Запланированный контракт с CureVac, объясняют в Брюсселе, предоставит возможность всем государствам-членам ЕС покупать вакцину, а также предоставлять ее в качестве дара странам с низким и средним уровнем доходов.

Как ожидается, договор с CureVac будет предусматривать первоначальную закупку от имени всех государств-членов ЕС 225 млн доз, которые будут поставлены после того, как будет доказано, что эта вакцина безопасна и эффективна против COVID-19.

"Комиссия ведет интенсивные переговоры с другими производителями вакцин", - сообщают в Брюсселе.