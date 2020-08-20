Ситуация с коронавирусом в Казахстане стабилизируется - Токаев

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом COVID-19 в Казахстане постепенно стабилизируется, заявил в четверг президент страны Касым-Жомарт Токаев.
"Нынешняя ситуация с пандемией непроста для всех. Пострадали многие страны. Поэтому и мы вынуждены были принять жесткие меры. Сейчас ситуация постепенно стабилизируется. Прежде всего, это заслуга врачей и результат оперативных мер", - сказал Токаев на встрече с жителями города Арысь в Туркестанской области.
По словам главы государства, необходимо и дальше соблюдать меры предосторожности.
"Расслабляться нельзя. Вместе мы строим Арысь, вместе справимся и с этой болезнью", - добавил Токаев.
Город Арысь серьезно пострадал при детонации боеприпасов на складе местной воинской части летом 2019 года. Помощь в восстановлении города оказали все казахстанские регионы.
Режим чрезвычайного положения по коронавирусу в стране действовал с 16 марта по 11 мая. С 5 июля в Казахстане был введен двухнедельный карантин, который неоднократно продлевался. 13 августа госкомиссия во главе с премьером Казахстана Аскаром Маминым приняла решение о поэтапном ослаблении карантинных мер в стране с 17 августа в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.
Общее число заражений COVID-19 и заболеваний пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса в Казахстане к утру четверга достигло 124 тыс. 356 (+1 тыс. 31 за сутки). Скончались 1 тыс. 698 человек (+21 за сутки). Число выздоровевших после коронавируса составляет 86 тыс. 450 человек.
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