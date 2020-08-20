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СНГ 20.08.2020 17:34

Ситуация с коронавирусом в Казахстане стабилизируется - Токаев

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом COVID-19 в Казахстане постепенно стабилизируется, заявил в четверг президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Нынешняя ситуация с пандемией непроста для всех. Пострадали многие страны. Поэтому и мы вынуждены были принять жесткие меры. Сейчас ситуация постепенно стабилизируется. Прежде всего, это заслуга врачей и результат оперативных мер", - сказал Токаев на встрече с жителями города Арысь в Туркестанской области.

По словам главы государства, необходимо и дальше соблюдать меры предосторожности.

"Расслабляться нельзя. Вместе мы строим Арысь, вместе справимся и с этой болезнью", - добавил Токаев.

Город Арысь серьезно пострадал при детонации боеприпасов на складе местной воинской части летом 2019 года. Помощь в восстановлении города оказали все казахстанские регионы.

Режим чрезвычайного положения по коронавирусу в стране действовал с 16 марта по 11 мая. С 5 июля в Казахстане был введен двухнедельный карантин, который неоднократно продлевался. 13 августа госкомиссия во главе с премьером Казахстана Аскаром Маминым приняла решение о поэтапном ослаблении карантинных мер в стране с 17 августа в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

Общее число заражений COVID-19 и заболеваний пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса в Казахстане к утру четверга достигло 124 тыс. 356 (+1 тыс. 31 за сутки). Скончались 1 тыс. 698 человек (+21 за сутки). Число выздоровевших после коронавируса составляет 86 тыс. 450 человек.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, КОРОНАВИРУС, СТАБИЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]