Qantas получила годовой убыток, предупредила о дальнейших трудностях

Крупнейший авиаперевозчик Австралии Qantas Airways Ltd. завершил финансовый год с убытком и предупредил, что не ожидает возобновления международных полетов раньше середины 2021 года.
Как сообщается в пресс-релизе авиакомпании, чистый убыток за год, который завершился 30 июня, составил 1,964 млрд австралийских долларов ($1,41 млрд) по сравнению с чистой прибылью в размере 840 млн долларов годом ранее.
Доналоговая прибыль без учета разовых факторов рухнула на 91%, до 124 млн с 1,33 млрд долларов в предыдущем финансовом году.
Это отражает практически полное сокращение спроса на воздушные перевозки и падение выручки на 4 млрд австралийских долларов во втором полугодии на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и сопутствующих ограничений на поездки, говорится в сообщении.
Главный исполнительный директор Qantas Алан Джойс сказал в ходе телефонного брифинга для журналистов, что торговые условия в январе-июне были наихудшими за всю 100-летнюю историю авиакомпании.
Следующий год "станет еще одним неудачным годом". "Восстановление потребует времени, и оно будет неспокойным", - отметил он.
Учитывая, что почти все границы с Австралией остаются закрытыми, компания не рассчитывает на возобновление международных рейсов раньше июля 2021 года, сказал Джойс. Решение о возобновлении полетов в США, по его словам, может зависеть от успехов в разработке и распространении вакцины от коронавируса.
В июне Qantas объявила, что сократит как минимум 6 тыс. рабочих мест для преодоления кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Примерно две трети этих сокращений планируется завершить к концу сентября, сообщается в пресс-релизе.
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