Суд решил взыскать с итальянского нефтетрейдера Eviva в пользу Росбанка 40 млн евро

Арбитражный суд Москвы 19 августа удовлетворил иск Росбанка о взыскании с итальянского нефтетрейдера Eviva S.P.A 39,98 млн евро долга.

Как следует из картотеки суда, долг взыскивается по договору о выдаче банковской гарантии от 26 августа 2016 года.

В сумму взыскания вошли 30,4 млн евро задолженности по контргарантиям, 9 млн евро неустойки, 288,1 тыс. евро долга по комиссиям банка Societe Generale Paris и 311,6 тыс. евро задолженности по комиссиям Росбанка.

Другой информации на сайте суда пока нет.

Росбанк по итогам первого полугодия 2020 года занял 11-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

В ноябре 2018 года СМИ сообщали, что Виктор Вексельберг, попавший под американские санкции, решил ликвидировать итальянского энерготрейдера Eviva, в которого вложил более 300 млн евро. Банки отказались его кредитовать, компания уже потеряла больше 80% контрактов.