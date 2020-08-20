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ТЭК 20.08.2020 18:22

Суд решил взыскать с итальянского нефтетрейдера Eviva в пользу Росбанка 40 млн евро

Арбитражный суд Москвы 19 августа удовлетворил иск Росбанка о взыскании с итальянского нефтетрейдера Eviva S.P.A 39,98 млн евро долга.

Как следует из картотеки суда, долг взыскивается по договору о выдаче банковской гарантии от 26 августа 2016 года.

В сумму взыскания вошли 30,4 млн евро задолженности по контргарантиям, 9 млн евро неустойки, 288,1 тыс. евро долга по комиссиям банка Societe Generale Paris и 311,6 тыс. евро задолженности по комиссиям Росбанка.

Другой информации на сайте суда пока нет.

Росбанк по итогам первого полугодия 2020 года занял 11-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

В ноябре 2018 года СМИ сообщали, что Виктор Вексельберг, попавший под американские санкции, решил ликвидировать итальянского энерготрейдера Eviva, в которого вложил более 300 млн евро. Банки отказались его кредитовать, компания уже потеряла больше 80% контрактов.

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Тэги: РОССИЯ, РОСБАНК, НЕФТЕТРЕЙДЕР, СУД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]