В Азербайджане за сутки выявлено 139 новых случаев COVID-19, летальных исходов нет

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 139 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 34,759 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

По данным ведомства, за сутки скончавшихся не зафиксировано, а общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 510 человек.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 32,511 тыс. человек (+148 за сутки).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 1,738 тыс. человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 6,174 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 855,802 тыс. теста на COVID-19.

Б.Рустамбеков