SOCAR в 2022 году планирует начать производство топлива по стандартам Евро-5 – представитель компании

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджан, ГНКАР) планирует начать производство автомобильного топлива по стандартам «Евро-5» на Бакинском НПЗ в 2022 году, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" заместитель начальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.

«В настоящее время модернизация БНПЗ продолжается в условиях пандемии коронавируса. Ограничительные меры, внедренные во всех странах, оказывают прямое воздействие на промышленные проекты, поскольку препятствуют передвижению специалистов, товаров и материалов, и как следствие, могут привести к определенным задержкам. Несмотря на это, процесс модернизации завода регулируется. Ожидается, что предприятие начнет выпуск автомобильного топлива по стандартам Евро-5 в 2022 году», - сказал Ахмедов.

Ранее компания планировала по итогам модернизации БНПЗ в 2021 году наладить производство на предприятии дизельного топлива по стандартам «Euro-5», после чего через некоторое время - автомобильного бензина AI 92/95/98 по стандартам «Euro-5».

«Первоначальный вариант проекта реконструкции и модернизации БНПЗ пересмотрен и все еще пересматривается. По оценкам некоторых наших специалистов, цель по началу выпуска на заводе автомобильного топлива, отвечающего экологическим стандартам «Евро-5», может быть достигнута на рубеже 2021-2022 годов», - добавил он.

Как сообщалось, реконструкция и модернизация БНПЗ, в целом, будет осуществлена в три этапа.

Первый этап реконструкции БНПЗ завершился в 2018 году, в результате которого в эксплуатацию были введены новая битумная установка и новый пункт заправки LPG. По итогам второго этапа реконструкции БНПЗ на предприятии будет налажено производство дизельного топлива по стандартам «Euro-5», по итогам третьего этапа - автомобильного бензина AI 92/95/98 по стандартам «Euro-5».

SOCAR рассчитывает полностью завершить работы по реконструкции и модернизации завода на рубеже 2024- 2025 годов.

После модернизации на БНПЗ будет производиться 2,2 млн тонн в год автомобильного бензина вместо нынешних 1,2 млн тонн, дизельного топлива – 2,9 млн тонн в год вместо нынешних 1,9 млн тонн, реактивного топлива – 1 млн тонн вместо нынешних 600 тыс. тонн, нефтехимической продукции – 390 тыс. тонн вместо нынешних 112 тыс. тонн.

Стоимость проекта модернизации и реконструкции БНПЗ оценивалась в $2,2 млрд.



Н.Аббасова