Турецкий ЦБ пренебрег призывами к ужесточению политики и не стал менять ставку

Центробанк Турции не стал повышать ключевую процентную ставку, несмотря на падение курса турецкой лиры до нового минимума на этой неделе.

Таким образом, ЦБ выполняет требование президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана о поддержании низких процентных ставок, подвергая, при этом, экономику страны риску дальнейшего оттока капитала и валютного кризиса, пишет The Wall Street Journal.

Турецкий Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 8,25% годовых по итогам третьего месяца подряд. Он также оставил неизменными две другие ставки, используемые для предоставления финансирования коммерческим банкам.

Вместо повышения ставки ЦБ будет продолжать нетрадиционные операции по предоставлению ликвидности, которые, по его мнению, ужесточили монетарную политику.

Аналитики призывали Центробанк Турции повысить базовую ставку, чтобы стабилизировать курс лиры к доллару, который в понедельник достиг рекордного минимума.

Курс лиры 17 августа опустился до рекордно низких 7,4 лиры/$1, после чего немного отыграл падение. С начала текущего года турецкая нацвалюта потеряла 20% стоимости.

Курс лиры опустился на 0,7% в четверг после решения ЦБ и составляет 7,347 лиры/$1.

Нежелание Центробанка поднимать ставку в этих условиях эксперты объясняют влиянием Эрдогана на действие ЦБ и других госинститутов, пишет Financial Times.

Турецкий президент, который в прошлом году отправил в отставку главу ЦБ из-за расхождения с ним по вопросу процентных ставок, является давним противником высоких ставок, которые он как-то назвал "матерью и отцом всего зла".

Эрдоган настаивает на необходимости отдавать приоритет дешевым кредитным средствам для стимулирования экономического роста. Несмотря на падение курса лиры до рекордного минимума на прошлой неделе, он выступил в поддержку низких ставок, заявив: "Даст Бог, они упадут еще ниже".