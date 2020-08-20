Глава британского МИД обеспокоен предположениями о возможном отравлении Навального

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что обеспокоен сообщениями, согласно которым оппозиционера Алексея Навального могли отравить.

"Я очень обеспокоен сообщениями, согласно которым российского лидера оппозиции Алексея Навального отравили во время перелета в Москву, а также - о том, что сейчас он в коме, в отделении интенсивной терапии", - написал Рааб в твиттере.

"Мысленно - я с ним и с его семьей", - добавил британский министр.

Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что оппозиционеру стало плохо в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован. По данным Ярмыш, Навальный ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она предположила, что Навального могли отравить.