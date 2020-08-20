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Здравоохранение 20.08.2020 18:43

Европа может обойтись без полной остановки экономики в противостоянии COVID-19 - ВОЗ

Европа может противостоять пандемии коронавируса, не прибегая к полному прекращению функционирования экономики, поскольку власти европейских стран накопили достаточно информации о COVID-19, заявили в четверг в ВОЗ.

"Благодаря базовым общенациональным и дополнительным прицельным мерам у нас появилось гораздо больше возможностей искоренить локальные вспышки вируса. Мы можем управлять ситуацией с вирусом и поддерживать в действии как экономику, так и функционирование образовательной системы", - сообщил журналистам глава европейского департамента ВОЗ Ханс Клюге.

Он отметил, что нынешняя ситуация отличается от той, которая складывалась во время первой волны коронавируса. Теперь, помимо общих правил гигиены и социального дистанцирования, ВОЗ рекомендует применять дополнительные меры по сдерживанию вируса локально, если это требуется.

По словам Клюге, сейчас важно открыть школы для детей, поскольку все страны постепенно возвращаются к нормальному образу жизни.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВОЗ, ЕВРОПА, КОРОНАВИРУС, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]