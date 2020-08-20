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Регион 20.08.2020 19:20

США не добьются восстановления санкций против Ирана - МИД РФ

Планы США восстановить санкции в отношении Ирана лишены оснований и неизбежно потерпят крах, заявила официальный представитель МИД ИФ Мария Захарова.

"Инициатива США по восстановлению действия санкционных резолюций СБ ООН в отношении Ирана, которые были отменены после заключённая совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, лишены законных оснований и неизбежно потерпят крах", - сказала она в четверг на брифинге.

Президент США Дональд Трамп ранее в четверг сообщил, что Соединенные Штаты уведомят Совет безопасности ООН о намерении восстановить практически все ранее приостановленные санкции ООН в отношении Ирана.

США добивались в СБ ООН продления на неопределенный срок истекающего в октябре 2020 года эмбарго на закупку Ираном ряда систем вооружений. Однако при голосовании 15 августа американское предложение получило только два голоса "за": от самих США, а также от Доминиканской республики. Россия и Китай проголосовали "против", а все остальные члены СБ ООН воздержались. Таким образом, проект резолюции не набрал необходимого числа голосов и не был одобрен.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ИРАН, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]