США не добьются восстановления санкций против Ирана - МИД РФ

Планы США восстановить санкции в отношении Ирана лишены оснований и неизбежно потерпят крах, заявила официальный представитель МИД ИФ Мария Захарова.

"Инициатива США по восстановлению действия санкционных резолюций СБ ООН в отношении Ирана, которые были отменены после заключённая совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, лишены законных оснований и неизбежно потерпят крах", - сказала она в четверг на брифинге.

Президент США Дональд Трамп ранее в четверг сообщил, что Соединенные Штаты уведомят Совет безопасности ООН о намерении восстановить практически все ранее приостановленные санкции ООН в отношении Ирана.

США добивались в СБ ООН продления на неопределенный срок истекающего в октябре 2020 года эмбарго на закупку Ираном ряда систем вооружений. Однако при голосовании 15 августа американское предложение получило только два голоса "за": от самих США, а также от Доминиканской республики. Россия и Китай проголосовали "против", а все остальные члены СБ ООН воздержались. Таким образом, проект резолюции не набрал необходимого числа голосов и не был одобрен.