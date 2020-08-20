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Финансы 20.08.2020 19:35

Наблюдательный совет принял решение представить на утверждение президенту Азербайджана изменения бюджета ГНФАР на 2020 год

Наблюдательный совет Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) одобрил изменения бюджета ГНФАР на 2020 год и принял решение представить на утверждение президенту Азербайджана.

В четверг состоялось очередное заседание наблюдательного совета ГНФАР под руководством премьер-министра Азербайджана Али Асадова.

В ходе заседания также были обсуждены вопросы связанные с устойчивостью ГНФАР на форне новых вызовов.

ГНФАР создан Указом президента Азербайджана Гейдара Алиева от 29 декабря 1999 года. Положение о ГНФАР утверждено 29 декабря 2000 года. В фонде аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности – от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГНФАР, БЮДЖЕТ, ИЗМЕНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]