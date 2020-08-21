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СНГ 21.08.2020 13:16

Киргизия в сентябре намерена возобновить регулярные авиарейсы из российских столиц - регулятор

Регулярные авиарейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга в Киргизию планируется возобновить в сентябре, сообщил директор агентства гражданской авиации при министерстве транспорта и дорог страны Курманбек Акышев на брифинге в пятницу.

"Сейчас прорабатывается вопрос открытия регулярных рейсов с Россией, пока речь идет о четырех городах - Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге", - сказал Акышев.

"Данные рейсы выполняются на чартерной основе, но регулярные, я думаю, откроются в сентябре. По этому вопросу идет работа", - добавил Акышев.

По его словам, вопрос восстановления авиасообщения также прорабатывается с Казахстаном, Кувейтом и Узбекистаном.

7 августа сообщалось, что Турция и Объединенные Арабские Эмираты возобновили авиасообщение с Киргизией. С другими странами Киргизия осуществляет только чартерные рейсы по вывозу граждан.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИРГИЗИЯ, РОССИЯ, РЕЙСЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]