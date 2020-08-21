Киргизия в сентябре намерена возобновить регулярные авиарейсы из российских столиц - регулятор

Регулярные авиарейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга в Киргизию планируется возобновить в сентябре, сообщил директор агентства гражданской авиации при министерстве транспорта и дорог страны Курманбек Акышев на брифинге в пятницу.

"Сейчас прорабатывается вопрос открытия регулярных рейсов с Россией, пока речь идет о четырех городах - Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге", - сказал Акышев.

"Данные рейсы выполняются на чартерной основе, но регулярные, я думаю, откроются в сентябре. По этому вопросу идет работа", - добавил Акышев.

По его словам, вопрос восстановления авиасообщения также прорабатывается с Казахстаном, Кувейтом и Узбекистаном.

7 августа сообщалось, что Турция и Объединенные Арабские Эмираты возобновили авиасообщение с Киргизией. С другими странами Киргизия осуществляет только чартерные рейсы по вывозу граждан.