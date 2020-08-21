США больше не настаивают на участии Китая в трехсторонних переговорах о вооружениях - Биллингсли

США больше не настаивают на обязательном участии Китая в переговорах Вашингтона и Москвы по контролю над вооружениями, пишет в пятницу портал Axios со ссылкой на заявление спецпредставителя президента США Маршалла Биллингсли.

"Произошел сдвиг", - признал Биллингсли в разговоре с изданием. По его словам, администрация Трампа отказалась от своего требования, чтобы Китай участвовал в переговорах, и сфокусирована на достижении политического соглашения с Россией. После этого Вашингтон рассчитывает, что США и Россия уже вместе смогут оказать давление на Китай и убедить его присоединиться к переговорам и, в конечном итоге, к соглашению.

Газета отмечает, что этой позиции удалось достичь, вероятно, благодаря личным разговорам президентов России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа. Кроме того, Трамп хочет устроить ядерный саммит до президентских выборов в ноябре, и его советник по нацбезопасности Роберт О`Брайен подтвердил, что это возможно.

Биллингсли также заявил изданию, что в Вене он передал российской стороне те условия соглашения, на которые согласны США. Теперь, отметил он, слово за Россией.

На этой неделе в Вене прошел второй раунд переговоров США и России по стратегической стабильности.

По итогам переговоров Биллингсли заявил, что они принесли пользу обеим сторонам, и участники переговоров пришли к соглашению по ряду вопросов, но подтвердил, что предстоит еще много работы. Американская сторона нацелена на продолжение контактов с Россией по теме стратегической стабильности, отметил он.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", Биллингсли ранее на этой неделе отметил, что американская сторона нацелена на продолжение контактов с Россией по теме стратегической стабильности, вне зависимости от того, будет ли хотеть Китай подключиться к этому процессу.

"Мы не допустим того, чтобы Китай (отказываясь от переговоров - ИФ) фактически накладывал вето на наши дальнейшие отношения с Россией", - сказал он на брифинге.

Биллингсли напомнил, что США готовы, если Пекин захочет этого, начать двусторонний диалог с ним по теме контроля над вооружениями.

"Затем, когда настанет подходящий момент, мы будем готовы начать трехсторонний диалог по новому соглашению по контролю над вооружениями", - сказал спецпредставитель США.

Предыдущий раунд консультаций по вопросам стратстабильности состоялся 22 июня. Тогда делегации России и США во главе с Биллингсли и заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым обсудили в Вене перспективы контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Кроме того, в рамках стратегического диалога 27-30 июля в Вене состоялись заседания экспертных рабочих групп по ряду актуальных вопросов, касающихся взаимодействия двух стран в сфере укрепления международной безопасности и контроля над вооружениями.