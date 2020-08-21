ВС Белоруссии проведут тактические учения на западе страны 28-31 августа - Минобороны

Масштабные тактические учения Вооруженных сил (ВС) Белоруссии пройдут на западном направлении 28-31 августа, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале в пятницу.

"Для проведения комплексного тактического учения создана сводная группировка войск, в состав которой входят воздушно-десантные, мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также расчеты беспилотных летательных комплексов и радиоэлектронной борьбы", - сообщает министерство.

Учения в Белоруссии будут проходить под руководством командующего войсками Западного оперативного командования.

В сообщении отмечается, что сводная группировка войск сосредоточится на полигонах. "Для обеспечения действий сводной группировки несколько вертолетов будут перебазированы с аэродрома Мачулищи на аэродром Лида", - сказали в Минобороны.

"Парашютно-десантный батальон 103 отдельной воздушно-десантной бригады совершил марш в назначенный район и приступил к отработке вопросов ведения контрдиверсионных действий", - сообщает оборонное ведомство Белоруссии.

В Минобороны также сказали, что на 174-м учебном полигоне ВВС и в ПВО "Доманово" зенитные ракетные артиллерийские дивизионы 6-й и 11-й отдельных механизированных бригад выполнят боевые стрельбы из зенитного пушечного ракетного комплекса "Тунгуска". Авиация продолжит плановые полеты самолетов Ан-26, Як-130, Су-30СМ в рамках охраны Государственной границы в воздушном пространстве.