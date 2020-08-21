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СНГ 21.08.2020 14:01

Жена и сын президента Украины переболели коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его супруга и сын переболели Covid-19.

"Заболела моя жена и сын, кстати, тоже: они вместе лечились в больнице", - сказал рассказал он журналистам во время рабочей поездки в Николаевскую область.

"И если дети переносят это как дети, я считаю более-менее нормально, только температура, и все родители обеспокоены этим и действительно волнуются, то взрослые переносят эту болезнь очень сложно. Даже те взрослые, которые, скажем так, молодые, здоровые, занимаются спортом. Поэтому я всем желаю здоровья и очень всех прошу быть осторожными. Особенно сейчас, люди перестали в принципе соблюдать любые карантинные меры, никто ничего не боится - поверьте, поверьте нашей семье, никто не боится, пока у тебя кто-то рядом не заболел этой болезнью", - добавил президент.

12 июня ПЦР-обследование выявило коронавирус у первой леди Украины, ей был поставлен диагноз - внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония. Супругу президента госпитализировали в одну из больниц Киева.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, СЕМЬЯ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]