В Эстонии из-за коронавируса приостановлена работа крупнейшей шахты

В Эстонии из-за вспышки заболеваемости коронавирусом на крупнейшей шахте республики Estonia, входящей в АО Eesti Energia, в пятницу на неделю приостановлена работа, сообщили "Интерфаксу" в службе коммуникации АО Eesti Energia (Enefit).

"На шахте были сделаны тесты у 18 шахтеров, из них по состоянию на утро 12 показали позитивный результат", - сказали в компании.

"Для предотвращения распространения заболеваемости мы направляем всех работников "Eesti Energia" на северо-востоке и характер работы которых это позволяет на отдаленную работу. Восстанавливаются все средства предотвращения заболеваемости, действовавшие весной в период чрезвычайного положения. Логистика сланца продолжит работу, это означает, что угрозы поставкам горючего камня для жизненно важных услуг нет, заводы по производству сланцевого масла и электростанции обеспечены горючим", - сообщил руководитель сланцевого производства Enefit Андрес Вайнола (Andres Vainola).

Вспышка началась 19 августа, когда коронавирус был обнаружен у одного шахтера. После этого на пробы были отправлены все работавшие с ним 17 человек. Предприятие выясняет все возможные контактные цепочки и отправляет людей на вирусные тесты.

Остановка производства на шахте Estonia затрагивает более 700 человек как на Eesti Energia, так и на предприятиях-партнерах.

АО Eesti Energia примет решения о дальнейших шагах и сообщит о них на будущей неделе.