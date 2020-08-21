Электростанция "Гобу" будет введена в эксплуатацию в начале 2022 года, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Сегодня мы заложили фундамент новой электростанции "Гобу". Уверен, что строительство станции завершится в намеченные сроки и в начале 2022 года она будет введена в эксплуатацию", - заявил Алиев в пятницу на церемонии закладки фундамента новой электростанции "Гобу" мощностью 385 МВт.

Глава государства также отметил, что за последние два года была проделана работа по восстановлению генерирующих мощностей энергосистемы Азербайджана на существующих электростанциях.

"За последние два года мы восстановили 1,3 тыс. МВт утерянные генерирующие мощности. Самая большая работа была проведена в Мингячевире на теплоэлектростанции (Азербайджанская ТЭС, авария на которой привела к блэкауту в июле 2018 года - ИФ). Там восстановлено 600 Мвт генерирующих мощностей и сегодня эта станция работает на полную мощность -2,4 тыс. МВт",- сказал президент.

Он отметил, что Азербайджанская ТЭС на сегодня является основным источником энергии в стране.

"Жизнеспособность этой станции продлена, и она еще несколько десятилетий будет работать",- сказал Алиев.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу заложил фундамент новой электростанции "Гобу" мощностью 385 МВт.

Президент также ознакомился с ходом строительства подстанции "Гобу" 330/220/110 кВ, мощностью передачи 1000 МВт.

Электростанция "Гобу" будет построена в поселке Кобу Абшеронского района Азербайджана.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов ранее сообщал, что строительство электростанции предназначено для удовлетворения растущих потребностей в электроэнергии.

АО "Азерэнержи" еще летом 2017 года объявило о планах по строительству новой электростанции мощностью 385 МВт на Абшероне. Станцию изначально предполагалось соорудить в поселке Сангачалы Гарадагского района Баку. Компания рассчитывала в ходе строительства станции использовать самое современное технологическое оборудование - 21 двигатель типа W20V50SG производства финской компании "Wartsila".

Б.Рустамбеков