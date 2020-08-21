В Белоруссии за сутки выявлен 161 случай коронавируса, пятеро пациентов скончались

В Белоруссии по состоянию на 21 августа зарегистрирован 70 тыс. 111 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.

Прирост за последние сутки составил 161 случай против 149 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 632 (на 20 августа - 627) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 21 августа выздоровели и выписаны 68 256 пациентов (на 20 августа - 67 тыс. 929), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 327 человек.

По данным Минздрава, всего проведено 1 млн 455,9 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию (на 20 августа - 1 млн 446,4 тыс.).