Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.019 RUR   0.023 GBR   2.2511 TRY   0.2331

Цена на нефть

$/bbl   20.08 WTI 42.58 -0.35 Brent 44.90 -0.47

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 21.08.2020 13:52

Тихановская пообещала вернуться в Белоруссию, как только это станет безопасным

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что стремится вернуться на родину и сделает это, как только почувствует себя в безопасности.

"Я безумно люблю свою родину, и я очень хочу туда вернуться. И я вернусь туда обязательно, как только буду чувствовать там себя в безопасности", - сказала она на онлайн пресс-конференции в пятницу.

Ранее соратница Тихановской Ольга Ковалькова высказала надежду на ее скорое возвращение в страну. По мнению Ковальковой "ей здесь сейчас ничего не угрожает".

В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

11 августа стало известно, что Тихановская покинула Белоруссию и в настоящий момент находится в Литве. Там она некоторое время провела в самоизоляции, затем был проведен тест на коронавирус, который оказался отрицательным.

Белорусская оппозиция на этой неделе сформировала координационный совет по транзиту власти во главе с Тихановской.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ТИХАНОВСКАЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ


Похожие новости


Тихановская просит белорусских рабочих продолжить забастовки Координационный совет белорусской оппозиции незамедлительно объявит новые президентские выборы в стране - Тихановская Тихановская заявила о готовности выступить в качестве национального лидера для организации новых президентских выборов в Белоруссии Тихановская инициирует создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти в Белоруссии Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии на итоги выборов Тихановская призвала своих сторонников больше не выходить на акции протеста

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]