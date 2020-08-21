Тихановская пообещала вернуться в Белоруссию, как только это станет безопасным

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что стремится вернуться на родину и сделает это, как только почувствует себя в безопасности.
"Я безумно люблю свою родину, и я очень хочу туда вернуться. И я вернусь туда обязательно, как только буду чувствовать там себя в безопасности", - сказала она на онлайн пресс-конференции в пятницу.
Ранее соратница Тихановской Ольга Ковалькова высказала надежду на ее скорое возвращение в страну. По мнению Ковальковой "ей здесь сейчас ничего не угрожает".
В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.
11 августа стало известно, что Тихановская покинула Белоруссию и в настоящий момент находится в Литве. Там она некоторое время провела в самоизоляции, затем был проведен тест на коронавирус, который оказался отрицательным.
Белорусская оппозиция на этой неделе сформировала координационный совет по транзиту власти во главе с Тихановской.
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