Тихановская отрицает попытки Москвы выйти с ней на связь

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что со стороны властей РФ не было попыток связаться с ней.
"Попыток связаться (со стороны Москвы - ИФ) со мной не было", - сказала Тихановская в пятницу на пресс-конференции в Вильнюсе.
"Я хочу поблагодарить все страны, которые выказывают поддержку", - заявила Тихановская.
"Я призываю все страны уважать суверенитет Белоруссии", - добавила она.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии не стала отвечать на большинство вопросов, например, опасается ли она вмешательства Москвы, какие санкции против действующего главы Белоруссии могли бы быть наиболее эффективными. Она также не ответила будет, ли она баллотироваться в президенты в случае назначения перевыборов.
"Вы знаете, сейчас этот вопрос даже не стоит обсуждения, потому что наша главная задача добиться этих новых выборов", - сказала Тихановская.
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