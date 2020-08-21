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СНГ 21.08.2020 14:19

Главврач омской больницы назвал основным диагнозом Навального нарушение обмена веществ

Основным диагнозом оппозиционера Алексея Навального является нарушение обмена веществ, сообщила в пятницу пресс-служба омского Минздрава со ссылкой на главврача омской больницы скорой помощи №1 Александра Мураховского.

"На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной - это нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ", - сказал Мураховский.

По его словам, "вызвано это может быть резким понижением сахара в крови в самолете, что привело к потере сознания".

Навальному стало плохо накануне в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в реанимацию омской больницы. Он остается в коме. Соратники предполагают, что Навального могли отравить. По данным пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, Навальный в четверг ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска.

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Тэги: РОССИЯ, НАВАЛЬНЫЙ, ДИАГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]