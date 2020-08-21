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Регион 21.08.2020 14:21

Эрдоган распорядился превратить в мечеть монастырь Хора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился превратить обладавший статусом музея стамбульский монастырь Хора в мечеть, сообщают европейские СМИ.

Таким образом, это решение принято через месяц после того, как власти Турции превратили в мечеть собор Святой Софии, признанного всемирным наследием ЮНЕСКО.

Церковь Христа Спасителя в Полях, также известная как Монастырь Хора, - в наибольшей степени сохранившая свой первозданный вид византийская церковь в Стамбуле. С 1948 года открыта для туристов и носит название музей Карие.

Ранее этим летом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в его стране защищают объекты культурного наследия христианства, приведя в пример реставрацию православного монастыря Панагия Сумела в провинции Трабзон.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, МЕЧЕТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]