Омские медики опасаются, что при транспортировке у Навального могут появиться гемодинамические нарушения

Нестабильное состояние Алексея Навального не позволяет его транспортировать, утверждает главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский.
"Состояние Навального расценивается, как нестабильно тяжелое. При взлете и посадке нестабильность может увеличиться в виде гемодинамических нарушений (нарушение кровотока - ИФ), так и судорожного синдрома. Поэтому консилиум принял решение, что рисковать нельзя. Хотя общее состояние незначительно улучшилось", - цитирует Мираховского омский Минздрав.
Навальному стало плохо накануне в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в реанимацию омской больницы. Он остается в коме. Соратники предполагают, что Навального могли отравить. По данным пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, Навальный в четверг ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска.
Заместитель главврача Омской больницы скорой медицинской помощи N1 Анатолий Калиниченко в пятницу сообщил, что проведенные исследования и консультации с московскими коллегами не позволяют говорить, что Навальный отравился.
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