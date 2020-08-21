Причины ухудшения здоровья Навального пока до конца не известны, констатируют медики - Песков

Медики констатируют, что пока ясности о причинах ухудшения здоровья оппозиционера Алексея Навального нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что прилетел самолет из Германии, врачи сегодня утром, насколько нам известно, мы сегодня поинтересовались, как там обстоят дела, наши врачи пригласили прибывших из Германии врачей, побывать в больнице, принять участие в консилиуме с нашими врачами, получить всю информацию о методах лечения, доступных анализах и так далее", - рассказал Песков журналистам.

Он заметил, что ему не известно, принимают ли врачи из Германии в этом участие, но российские врачи с ними в полном контакте. "Что касается перевозки по воздуху - лечащий врач, который несет ответственность за состояние здоровья больного, придерживается точки зрения, что сейчас пока до конца не известно, что стало причиной, пока мы только констатируем, что больному стало плохо именно в самолете после набора высоты", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что лечащий врач считает, что "пока нет ясности, что стало причиной, перевозка, транспортировка по воздуху больного невозможна". "Это может представлять угрозу для его здоровья. Врачи продолжают делать все возможное", - сказал Песков.

На уточняющий вопрос, получил ли Кремль соответствующее обращение от представителей Навального о содействии в вывозе оппозиционера на лечение за границу, Песков сказал: "Как таковое обращение мы не получали, по крайней мере мне не известно, что какое-то обращение приходило, были только сообщения в соцсетях. Но здесь, наверное, и не нужна какая-то лишняя бюрократия".