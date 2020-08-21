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СНГ 21.08.2020 14:36

С 1 сентября въезд в Белоруссию будет осуществляться на основании загранпаспорта - Госпогранслужба Украины

С 1 сентября 2020 года для граждан Украины начнут действовать новые правила въезда на территорию Белоруссии - для пересечения границы понадобится предъявить заграничный паспорт, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"С началом осени вступает в силу постановление кабинета министров Украины "О частичном приостановлении действия Соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан". Поэтому, заработает новый порядок выезда, который позволит улучшить защиту украинских граждан, поскольку в случае потери за границей внутреннего паспорта идентификация граждан Украины зарубежными учреждениями является длительной и сложной, в отличие от оперативных процедур документирования путешествующих в случае потери загранпаспортов", - указывается в сообщении.

Кроме того, в Госпогранслужбе прогнозируют существенное сокращение времени прохождения пограничного контроля граждан, поскольку информация с заграничных паспортов считывается автоматическими ридерами.

Улучшится также предотвращение случаев использования подделок паспорта гражданина Украины в форме книжечки. Уточняется, что за семь месяцев 2020 года пограничники обнаружили более 300 поддельных паспортных документов, более двух десятков чужих и более 1300 недействительных.

"Напомним, отсрочка нового порядка до 1 сентября этого года была введена с целью предоставления возможности путешествующим в случае необходимости заблаговременно оформить загранпаспорта на территории Украины. Граждане Украины, проживающие на территории Республики Беларусь могут оформить загранпаспорта в посольстве Украины в Минске или консульстве Украины в Бресте. Указанные учреждения обеспечены всем должным оборудованием для обработки паспортных ходатайств граждан Украины", - подчеркивают в Госпогранслужбе.

Граждане Украины, проживающие в приграничных районах Украины, смогут и в дальнейшем руководствоваться действующим режимом поездок в Белоруссию в местных пунктах пропуска по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении (для лиц в возрасте до 18 лет) в соответствии с Соглашением между кабинетом министров Украины и правительством Белоруссии о порядке пересечения белорусско-украинской государственной границы гражданами, проживающими в приграничных районах, от 12 декабря 1998 года.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]