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Здравоохранение 21.08.2020 19:31

Pfizer и BioNTech планируют подать заявку на регистрацию вакцины от коронавируса уже в октябре

Американская фармацевтическая компания Pfizer Inc. намерена уже в октябре 2020 года начать процесс получения одобрения регуляторов на применение вакцины от коронавируса, разрабатываемой совместно с германской BioNTech SE.

Как сообщается в пресс-релизе Pfizer, в случае получения разрешения компании рассчитывают поставить 100 млн доз вакцины до конца 2020 года и примерно 1,3 млрд доз в следующем году.

Компании в данный момент оценивают результаты первой фазы испытания вакцины в США и Германии. В Pfizer отметили, что участники испытаний из всех возрастных групп хорошо перенесли вакцинирование, небольшое или умеренное повышение температуры было зафиксировано у менее чем 20% участников.

В июле компании запустили вторую фазу испытаний вакцины, в которой примут участие до 30 тыс. человек.

В конце прошлого месяца администрация США договорилась с Pfizer и BioNTech SE о покупке за $1,95 млрд партии будущей вакцины от коронавируса. В рамках этого соглашения компании поставят 100 млн доз вакцины от COVID-19 после того, как на это будет получено разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Акции Pfizer дорожают на 1,2% на предварительных торгах в пятницу. Котировки ADR BioNTech повышаются на 8,6%.

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Тэги: США, PFIZER, ВАКЦИНА, КОРОНАВИРУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]