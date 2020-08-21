Pfizer и BioNTech планируют подать заявку на регистрацию вакцины от коронавируса уже в октябре

Американская фармацевтическая компания Pfizer Inc. намерена уже в октябре 2020 года начать процесс получения одобрения регуляторов на применение вакцины от коронавируса, разрабатываемой совместно с германской BioNTech SE.
Как сообщается в пресс-релизе Pfizer, в случае получения разрешения компании рассчитывают поставить 100 млн доз вакцины до конца 2020 года и примерно 1,3 млрд доз в следующем году.
Компании в данный момент оценивают результаты первой фазы испытания вакцины в США и Германии. В Pfizer отметили, что участники испытаний из всех возрастных групп хорошо перенесли вакцинирование, небольшое или умеренное повышение температуры было зафиксировано у менее чем 20% участников.
В июле компании запустили вторую фазу испытаний вакцины, в которой примут участие до 30 тыс. человек.
В конце прошлого месяца администрация США договорилась с Pfizer и BioNTech SE о покупке за $1,95 млрд партии будущей вакцины от коронавируса. В рамках этого соглашения компании поставят 100 млн доз вакцины от COVID-19 после того, как на это будет получено разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.
Акции Pfizer дорожают на 1,2% на предварительных торгах в пятницу. Котировки ADR BioNTech повышаются на 8,6%.
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