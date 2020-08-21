Глава МИД Узбекистана призвал Афганистан усилить охрану узбекских сотрудников после ранения узбекского железнодорожника

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов и его афганский коллега Ханиф Атмар в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили вооруженное нападения на представителей узбекской железнодорожной компании в афганской провинции Балх.
"Министры обсудили случай вооруженного нападения на представителей дочернего предприятия "Согдиана транс", произошедший 20 августа в провинции Балх Афганистана", - сообщает пресс-службы узбекского внешнеполитического ведомства.
По ее данным, Атмар подчеркнул, что компетентные органы страны проведут тщательное расследование обстоятельств инцидента и привлекут к ответственности причастных лиц.
"Узбекская сторона просила усилить режим охраны персонала компаний и предприятий Узбекистана, осуществляющих деятельность на территории Афганистана", -отметила пресс-служба.
Там также сообщили, что в ходе беседы рассмотрены повестка дня и организационные аспекты предстоящего визита министра иностранных дел Афганистана в Узбекистан.
Отдельное внимание было уделено вопросам дельнейшего развития сотрудничества в энергетической и транспортно-коммуникационной областях, добавили в МИД.
Ранее СМИ сообщили, что в результате вооруженного нападения, совершенного 20 августа на охранников железнодорожной станции вблизи афганского города Мазари-Шариф, тяжелые ранения получил работавший в том районе железнодорожник из Узбекистана.
Со ссылкой на официальные лица сообщается, что в ходе нападения был убит один местный солдат-охранник, еще один солдат госпитализирован в больницу. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна группировка.
"Согдиана транс" - дочернее предприятие АО "Узбекистон темир йуллари" (Узбекские железные дороги) было создано в декабре 2011 года для эксплуатации и обслуживания ж/д линии "Хайратон - Мазари-Шариф" в Афганистане, построенную Узбекистаном.
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