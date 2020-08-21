Стороны конфликта в Ливии призвали прекратить огонь

Представители обеих сторон конфликта в Ливии в пятницу призвали своих сторонников соблюдать прекращение огня, сообщает Associated Press.
Соответствующее заявление выпустил председатель базирующегося на востоке страны Агила Салех. Кроме того, о готовности соблюдать режим прекращения огня сообщило и контролирующее районы на западе Ливии Правительство национального согласия (ПНС).
По сообщению европейских СМИ, стороны выразили готовность к организации выборов в Ливии.
ПНС также призвало к демилитаризации городов Сирт и Аль-Джуфра, подтвердив призыв к проведению президентских и парламентских выборов в марте.
На протяжении нескольких последних лет запад Ливии, включая столицу Триполи, контролирует ПНС, а восток - Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара.
Более года ЛНА пыталась взять Триполи. В июне силы ПНС при поддержке Турции положили конец осаде города и оттеснили силы Хафтара к линии Сирт - Аль-Джуфра, которая считается воротами к "нефтяному полумесяцу" Ливии.
ПНС требует от Хафтара отвести войска от этих городов, предупреждая, что в противном случае может начать военную операцию по взятию Сирта и Альь-Джуфры под свой контроль.
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