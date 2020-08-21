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Дальнее зарубежье 21.08.2020 18:41

Стороны конфликта в Ливии призвали прекратить огонь

Представители обеих сторон конфликта в Ливии в пятницу призвали своих сторонников соблюдать прекращение огня, сообщает Associated Press.

Соответствующее заявление выпустил председатель базирующегося на востоке страны Агила Салех. Кроме того, о готовности соблюдать режим прекращения огня сообщило и контролирующее районы на западе Ливии Правительство национального согласия (ПНС).

По сообщению европейских СМИ, стороны выразили готовность к организации выборов в Ливии.

ПНС также призвало к демилитаризации городов Сирт и Аль-Джуфра, подтвердив призыв к проведению президентских и парламентских выборов в марте.

На протяжении нескольких последних лет запад Ливии, включая столицу Триполи, контролирует ПНС, а восток - Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара.

Более года ЛНА пыталась взять Триполи. В июне силы ПНС при поддержке Турции положили конец осаде города и оттеснили силы Хафтара к линии Сирт - Аль-Джуфра, которая считается воротами к "нефтяному полумесяцу" Ливии.

ПНС требует от Хафтара отвести войска от этих городов, предупреждая, что в противном случае может начать военную операцию по взятию Сирта и Альь-Джуфры под свой контроль.

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Тэги: ЛИВИЯ, БОИ, ПРИОСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]