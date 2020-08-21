Произведена ротация состава Национального совета общественного доверия при президенте Казахстана

В состав Национального совета общественного доверия при президенте Казахстана вошли новые представители гражданского общества, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

Новыми членами Нацсовета стали: председатель общественного объединения инвалидов "Центр независимой жизни "Дос" Дина Ердилдинова, генеральный директор телеканала Atameken Business Channel Канат Сахарьянов, журналист, блогер Оркен Кенжебек, медиа эксперт Максим Рожин, социальный предприниматель Эмин Аскеров.

В рамках ротации из состава выведены политолог Данияр Ашимбаев, общественный деятель Мухтар Тайжан, общественный деятель Сейдахмет Куттыкадам, исполняющий обязанности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин и общественный деятель Жанибек Кожык.

По словам помощника президента Ерлана Карина, "в Нацсовет должны приходить новые активисты и эксперты, обновляя общую повестку и предлагая новые темы и предложения".