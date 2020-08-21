Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.019 RUR   0.023 GBR   2.2511 TRY   0.2331

Цена на нефть

$/bbl   20.08 WTI 42.58 -0.35 Brent 44.90 -0.47

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 21.08.2020 18:29

Произведена ротация состава Национального совета общественного доверия при президенте Казахстана

В состав Национального совета общественного доверия при президенте Казахстана вошли новые представители гражданского общества, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

Новыми членами Нацсовета стали: председатель общественного объединения инвалидов "Центр независимой жизни "Дос" Дина Ердилдинова, генеральный директор телеканала Atameken Business Channel Канат Сахарьянов, журналист, блогер Оркен Кенжебек, медиа эксперт Максим Рожин, социальный предприниматель Эмин Аскеров.

В рамках ротации из состава выведены политолог Данияр Ашимбаев, общественный деятель Мухтар Тайжан, общественный деятель Сейдахмет Куттыкадам, исполняющий обязанности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин и общественный деятель Жанибек Кожык.

По словам помощника президента Ерлана Карина, "в Нацсовет должны приходить новые активисты и эксперты, обновляя общую повестку и предлагая новые темы и предложения".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, НАЦСОВЕТ, РОТАЦИЯ


Похожие новости


Ситуация с коронавирусом в Казахстане стабилизируется - Токаев Режим карантина в Казахстане будет продлен еще на две недели - президент Казахстан ужесточит меры карантина США поддерживают политические реформы в Казахстане - Трамп Пресс-секретарь Токаева подтвердил визит президента Казахстана в Москву на парад 24 июня Президент Казахстана ежедневно сдает тесты на COVID-19, он здоров - пресс-секретарь

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]