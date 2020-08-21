Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.019 RUR   0.023 GBR   2.2511 TRY   0.2331

Цена на нефть

$/bbl   20.08 WTI 42.58 -0.35 Brent 44.90 -0.47

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 21.08.2020 20:37

Судьба соглашения Лондона и ЕС остается под вопросом

Переговоры о будущих отношениях между Европейским союзом и Великобританией не продвигаются, и есть риск, что соглашение не будет готово к моменту выхода королевства из союза.

"Те, кто надеялся на ускорение переговоров с этой недели, будут разочарованы; я, со своей стороны, честно говоря, разочарован и встревожен", - сказал в пятницу журналистам главный переговорщик ЕС Мишель Барнье по итогам 7-го раунда встреч с британским коллегой Дэвидом Фростом в Брюсселе.

"У нас остается очень мало времени, чтобы завершить эти переговоры", - подчеркнул он.

Барнье напомнил, что для вступления в силу соглашения с 1 января 2021 года его полный юридический текст должен быть готов не позднее конца октября. Любая дополнительная задержка ставит под сомнение успешное завершение этого процесса.

Он утверждал, что ЕС проявил гибкость и готовность обсуждать три "красные линии", обозначенные британским премьером Борисом Джонсоном: о роли Суда ЕС; о законодательной автономии Соединенного Королевства; и о рыболовстве.

Но он не видит со стороны Великобритании ответного стремления понять приоритеты ЕС. Они известны с 2017 года. Это - установление стандартов честной конкуренции, одинаковых правил игры в экономических и торговых отношениях; справедливое и долгосрочное решение для рыбаков ЕС, ведущих промысел в водах вокруг Великобритании; никакого выборочного доступа на единый рынок ЕС, если Великобритания отказывается соблюдать все его правила и обязательства.

"Brexit значит Brexit", - подчеркнул Барнье, допустив, однако, что соглашения еще возможно, несмотря на цейтнот.

Он ожидает, что британские партнеры, представят, наконец, "конкретные и конструктивные предложения" в ходе следующего раунда, который пройдет с 7 по 11 сентября в Лондоне.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, БРИТАНИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ПРОБУКСОВКА


Похожие новости


В ЕС считают маловероятным соглашение с Лондоном из-за разногласий по правилам конкуренции и рыболовству В Лондоне возобновят переговоры с Брюсселем по Brexit В ЕС хотят заключить с Лондоном "амбициозное соглашение" о ЗСТ Партнерство ЕС с Великобританией после Brexit неизбежно станет менее масштабным - Барнье В Брюсселе подписали соглашение о выходе Британии из ЕС В ЕС обеспокоены временным задержанием посла Британии в Иране

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]