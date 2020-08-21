Судьба соглашения Лондона и ЕС остается под вопросом

Переговоры о будущих отношениях между Европейским союзом и Великобританией не продвигаются, и есть риск, что соглашение не будет готово к моменту выхода королевства из союза.
"Те, кто надеялся на ускорение переговоров с этой недели, будут разочарованы; я, со своей стороны, честно говоря, разочарован и встревожен", - сказал в пятницу журналистам главный переговорщик ЕС Мишель Барнье по итогам 7-го раунда встреч с британским коллегой Дэвидом Фростом в Брюсселе.
"У нас остается очень мало времени, чтобы завершить эти переговоры", - подчеркнул он.
Барнье напомнил, что для вступления в силу соглашения с 1 января 2021 года его полный юридический текст должен быть готов не позднее конца октября. Любая дополнительная задержка ставит под сомнение успешное завершение этого процесса.
Он утверждал, что ЕС проявил гибкость и готовность обсуждать три "красные линии", обозначенные британским премьером Борисом Джонсоном: о роли Суда ЕС; о законодательной автономии Соединенного Королевства; и о рыболовстве.
Но он не видит со стороны Великобритании ответного стремления понять приоритеты ЕС. Они известны с 2017 года. Это - установление стандартов честной конкуренции, одинаковых правил игры в экономических и торговых отношениях; справедливое и долгосрочное решение для рыбаков ЕС, ведущих промысел в водах вокруг Великобритании; никакого выборочного доступа на единый рынок ЕС, если Великобритания отказывается соблюдать все его правила и обязательства.
"Brexit значит Brexit", - подчеркнул Барнье, допустив, однако, что соглашения еще возможно, несмотря на цейтнот.
Он ожидает, что британские партнеры, представят, наконец, "конкретные и конструктивные предложения" в ходе следующего раунда, который пройдет с 7 по 11 сентября в Лондоне.
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