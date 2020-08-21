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Здравоохранение 21.08.2020 17:55

Ситуация с COVID-19 в Азербайджане находится под контролем - Оперштаб

Ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Азербайджане после смягчения карантинных мер находится под контролем, заявила глава отдела контроля и профилактики заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TABIB) Ягут Гараева.

"Смягчение карантинного режима в Азербайджане осуществляется поэтапно. Не смотря на увеличение числа заражений коронавирусной инфекцией со смягчением карантинных мер, ситуация в целом находится под контролем. На сегодняшний день нет никаких серьезных изменений для принятия решения об ужесточении карантинного режима. Наша цель - контролировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию", - заявила Гараева в пятницу на брифинге в Оперативном штабе при кабинете министров.

Однако, по ее словам, в настоящее время наблюдается тенденция к увеличению количества заражений, "пусть и небольшому, но росту".

"В этой связи идут обсуждения о целесообразности дальнейших смягчений, которые предусматривались", - сказала Гараева.

Как сообщалось ранее, медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 162 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 34 тыс. 921.

За сутки скончались еще два человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 512 человек.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 32 тыс. 682 человек (+171 за сутки).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 1 тыс. 727 человека, сообщили в штабе. За минувшие сутки провели 5,986 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 861 тыс. 788 теста на COVID-19.

Как отмечалось ранее, Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение о расширении послаблений в карантинный режим с 18 августа.

В частности, с 18 августа разрешается обслуживание клиентов на местах на террасах кафе и ресторанов (на открытом воздухе - ИФ) с 9:00 до 22:00. При этом за одним столом не может находиться более 6 человек.

Жесткий карантинный режим в 13 городах и районах Азербайджана во избежание распространения коронавируса COVID-19, действует до 31 августа 00:00 часов.

На период действия специального карантинного режима в 13 городах и районах страны, решением оперштаба в них на все выходные до 31 августа (с 00:00 субботы до 06:00 понедельника) сохраняется запрет на деятельность общественного транспорта, включая Бакинское метро.

Также запрещена деятельность: Молов и крупных торговых центров, за исключением находящихся при них аптек и продовольственных магазинов; музеев и выставочных залов; всех учебных предприятий и учебно-воспитательных заведений (за исключением приема граждан для подачи документов для экзаменов, конкурсов, собеседований и для получения различных справок).

Решением штаба также сохранен запрет: на организацию мероприятий (дней рождений, свадеб, обручений, поминок), в том числе и в домах клиентов и в других пространствах; на деятельность детских развлекательных центров, кинотеатров и объектов общепита в Молах и в других торговых центрах; на деятельность развлекательных центров, включая детские центры на бульварах и в парках, культурных объектов, в том числе театров и кинотеатров.

При этом с 10 августа власти Азербайджана разрешили деятельность торговых объектов (вне Торговых центров), большого числа производственных объектов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: TABIB, КОРОНАВИРУС, КОНТРОЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]