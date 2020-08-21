Фондовый рынок США перешел к росту после первоначального снижения

Американские фондовые индексы перешли к росту на торгах в пятницу после снижения в первые минуты сессии.

Поддержку рынку оказали данные об активности в промышленной отрасли и секторе услуг США.

В то же время давление на настроения инвесторов оказывают опасения по поводу экономики и нового пакета стимулирующих мер для противодействия последствиям пандемии коронавируса.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси сказала телеканалу PBS, что стороны должны достичь соглашения по поводу более всеобъемлющего пакета мер стимулирования. Демократы и республиканцы не могут прийти к консенсусу по поводу дополнительных пособий по безработице, период выплаты которых истек в прошлом месяце. Демократы хотят возобновить выплаты в размере $600 в неделю, тогда как республиканцы предлагают уменьшить их размер.

По итогам сессии в четверг фондовые индексы США укрепились, при этом индикатор Nasdaq закрылся на рекордном максимуме на фоне спроса инвесторов на акции крупных технологических компаний.

Инвесторы продолжают оценивать сигналы о том, что восстановление экономик может быть неравномерным, ожидая дальнейших стимулов от правительств и центробанков, пишет The Wall Street Journal.

Ранее на этой неделе индекс S&P 500 поднялся выше максимума, достигнутого в конце февраля, и обновил исторический рекорд.

При этом рост индикаторов преимущественно связан с активным подъемом бумаг крупных технологических компаний. Акции Apple Inc.на этой неделе выросли почти на 3%, производитель iPhone стал первой публичной компанией США, капитализация которой превысила отметку $2 трлн. Бумаги Amazon.com Inc.и Alphabet Inc.выросли на этой неделе более чем на 4%, бумаги Microsoft Corp.- на 2,7%.

"Это отличные компании, и они, вероятно, продолжат уверенно наращивать прибыль, но стоит задаться вопросом, не слишком ли много энтузиазма стоит за текущей стоимостью их акций", - говорит директор по управлению инвестициями в Commonwealth Financial Network. Брайан Прайс, которого цитирует CNBC.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленной отрасли, рассчитываемый IHS Markit, в августе поднялся до 53,6 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные. Рост индикатора был самым существенным с января 2019 года. Эксперты в среднем прогнозировали подъем индекса до 51,9 пункта, сообщает Trading Economics.

Тем временем показатель для сферы услуг вырос до 54,8 пункта по сравнению с 50 пунктами в июле и консенсус-прогнозом экспертов на уровне 51 пункта. Активность в секторе выросла впервые с начала 2020 года, при этом темпы подъема были максимальными с марта 2019 года.

Давление на настроения участников рынка на этой неделе оказали слабые статистические данные и публикация протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Руководители Федрезерва отметили необходимость более широкой поддержки экономики США для восстановления после пандемии коронавируса, но не разъяснили, когда следует задействовать инструменты денежно-кредитной политики, свидетельствует протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), прошедшего 28-29 июля.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 15 августа, выросло на 135 тыс. и составило 1,106 млн человек, говорится в опубликованном в четверг отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 971 тыс., а не 963 тыс., как сообщалось изначально.

Эксперты ожидали снижения показателя до 925 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Бумаги Apple в пятницу прибавляют в цене 2% и являются лидерами роста среди компонентов индекса Dow Jones.

Акции Deere & Co.дорожают на 5,1%. Крупнейший в мире производитель сельхозоборудования отчитался о снижении прибыли и выручке в третьем квартале текущего финансового года, однако показатели превзошли ожидания аналитиков.

Цена бумаг Pfizer Inc.растет на 0,05%. Американская фармацевтическая компания намерена уже в октябре 2020 года начать процесс получения одобрения регуляторов на применение вакцины от коронавируса, разрабатываемой совместно с германской BioNTech SE.

Капитализация Uber TechnologiesInc. уменьшается на 1,8%, Lyft Inc.- на 2,3% после роста по итогам предыдущих торгов. Апелляционный суд Калифорнии приостановил действие решения нижестоящего суда, обязывающего сервисы заказа такси к 21 августа переквалифицировать водителей из подрядчиков в сотрудников, пишет WSJ.э

Акции Foot Locker Inc.дорожают на 2,8%. Скорректированная прибыль ритейлера спортивной обуви во втором квартале превзошла прогнозы.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:01 поднялся на 83,84 пункта (0,3%) - до 27823,57 пункта.

Standard & Poors 500 набрал 4,15 пункта (0,12%) и составил 3389,66 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 9,45 пункта (0,08%) - до 11274,4 пункта.