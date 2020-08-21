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Возобновление переговоров сирийского Конституционного комитета является важным шагом в политическом процессе - Педерсен

Спецпредставитель ООН по Сирии Гейр Педерсен выразил надежду на то, что возобновление переговоров в рамках Конституционного комитета Сирии создаст возможности для достижения прогресса в политическом урегулировании.

"Очевидно, тот факт, что мы встретимся здесь в Женеве впервые за девять месяцев, является важным шагом в правильном направлении", - сказал Педерсен журналистам в Женеве.

Педерсен отметил, что надеется на то, что делегаты "обстоятельно обсудят" сирийские проблемы на следующей неделе, и обратил особое внимание на необходимость укрепления доверия между сторонами для того, чтобы продвинуться в политическом процессе.

В частности, по словам спецпредставителя, "единственным ключевым важным моментом, который мог бы помочь укрепить доверие" является достижение прогресса в определении судьбы задержанных и пропавших без вести.

При этом он подчеркнул, что "сам конституционный комитет, конечно, не может решить сирийский конфликт".

"Никто не ожидает, что встреча здесь на следующей неделе сотворит чудо или прорыв", - заявил спецпредставитель.

"Дело не в этом. Речь идет о начале, о долгом, затруднительном процессе, в котором мы надеемся увидеть прогресс", - добавил Педерсен.

Возобновление переговоров Конституционного комитета Сирии запланировано на 24 августа в Женеве.

Конституционный комитет состоит из 150 представителей сирийских властей, оппозиции и гражданского общества, однако в этот раз на встрече будут присутствовать только около 50 человек из-за пандемии коронавируса COVID-19. Также на встрече будут присутствовать представители России, Ирана, Турции и США.

В целях безопасности на встрече будут соблюдаться меры, призванные сдержать распространение коронавируса. Все делегаты пройдут тест на COVID-19 до прибытия в Женеву, а также и по прибытии на переговоры в течение выходных.

В течение недельных консультаций участники обязаны соблюдать правила дистанцирования и носить маски.

Конституционный комитет Сирии был создан в сентябре 2019 года.

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Тэги: КОМИТЕТ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ, ООН, СИРИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]