Нефть дешевеет, Brent торгуется на уровне $44,45 за баррель и может завершить неделю в минусе

Цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах в пятницу на фоне опасений по поводу спроса.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 в пятницу составляет $44,45 за баррель, что на $0,45 (1%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на WTI октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,49 (1,14%), до $42,33 за баррель.
При этом Brent может продемонстрировать недельное снижение, в то время как WTI может подорожать по итогам третьей недели подряд, отмечает Trading Economics.
Свежие данные PMI указывают на замедление роста активности в крупных экономиках мира, включая Германию, Францию и Австралию на фоне возобновления ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Согласно предварительным данным исследовательской организации Markit Economics, сводный индекс менеджеров закупок (PMI) еврозоны в августе опустился до 51,6 пункта с 54,9 пункта в июле. Аналитики в среднем ожидали сохранения показателя на июльском уровне, свидетельствуют данные Trading Economics.
Показатель активности в сфере услуг еврозоны в текущем месяце снизился до 50,1 пункта с 54,7 пункта месяцем ранее. PMI в обрабатывающей промышленности еврозоны опустился до 51,7 пункта с 51,8 пункта. Эксперты ожидали снижения первого показателя до 54,5 пункта и роста второго до 52,9 пунктов.
Накануне давление на нефтяные цены в том числе оказали данные министерства труда США, которые показали неожиданный рост числа новых заявок на пособие по безработице на неделе, завершившейся 15 августа, до 1,106 млн.
В то же время, ранее итоги заседания мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое прошло 19 августа, смогли оказать поддержку рынку, поскольку участники продолжают делать акцент на соблюдении сделки по сокращению добычи и компенсациях.
Страны ОПЕК+, которые превысили свои квоты в мае-июле, должны будут вместе сократить добычу еще на 2,31 млн баррелей в сутки (б/с) до конца сентября, свидетельствуют данные S&P Global Platts.
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