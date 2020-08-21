США сделают все для исполнения санкций против Ирана - Помпео

Вашингтон намерен добиваться, чтобы все страны соблюдали санкции ООН в отношении Ирана, когда они будут восстановлены, сообщил в интервью американскому телеканалу Fox News госсекретарь США Майк Помпео.
"Я заверяю вас, когда санкции будут восстановлены, США используют любую имеющуюся в их распоряжении возможность, чтобы ни Китай, ни Россия не смогли поставлять оружие Ирану, чтобы он мог угрожать нам", - сказал он.
По словам госсекретаря, "санкции сработают, усилия США сработают".
"Я верю, когда наступит этот день, мир будет вместе с нами на нашей стороне", - добавил Помпео.
Накануне госсекретарь США посетил штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке и официально уведомил СБ ООН об инициативе Вашингтона относительно восстановления всех ранее приостановленных санкций ООН в отношении Ирана.
Госдеп США ранее проинформировал, что "спустя 30 дней после этого уведомления, ряд санкций ООН будет восстановлен, в том числе они коснутся требований к Ирану остановить деятельность, связанную с обогащением урана, также будет продлено и эмбарго на поставку оружия Ирану, которое действует на протяжении 13 лет".
При этом Помпео заявил, что Вашингтон и Тегеран вряд ли достигнут договоренностей за месяц, оставшийся до введения санкций, и выразил уверенность в том, что санкции будут введены.
Согласно условиям резолюции Совета Безопасности, закрепившей действие иранского ядерного соглашения, с уведомления в четверг начинается отсчет сроком в 30 дней, после которого санкции ООН против Ирана, которые были ослаблены соглашением в 2015 году, будут повторно введены, если не будет принята резолюция, специально продлевающая их приостановку. США воспользуются правом вето, чтобы заблокировать любую резолюцию, продлевающую снятие санкций.
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