США сделают все для исполнения санкций против Ирана - Помпео

Вашингтон намерен добиваться, чтобы все страны соблюдали санкции ООН в отношении Ирана, когда они будут восстановлены, сообщил в интервью американскому телеканалу Fox News госсекретарь США Майк Помпео.

"Я заверяю вас, когда санкции будут восстановлены, США используют любую имеющуюся в их распоряжении возможность, чтобы ни Китай, ни Россия не смогли поставлять оружие Ирану, чтобы он мог угрожать нам", - сказал он.

По словам госсекретаря, "санкции сработают, усилия США сработают".

"Я верю, когда наступит этот день, мир будет вместе с нами на нашей стороне", - добавил Помпео.

Накануне госсекретарь США посетил штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке и официально уведомил СБ ООН об инициативе Вашингтона относительно восстановления всех ранее приостановленных санкций ООН в отношении Ирана.

Госдеп США ранее проинформировал, что "спустя 30 дней после этого уведомления, ряд санкций ООН будет восстановлен, в том числе они коснутся требований к Ирану остановить деятельность, связанную с обогащением урана, также будет продлено и эмбарго на поставку оружия Ирану, которое действует на протяжении 13 лет".

При этом Помпео заявил, что Вашингтон и Тегеран вряд ли достигнут договоренностей за месяц, оставшийся до введения санкций, и выразил уверенность в том, что санкции будут введены.

Согласно условиям резолюции Совета Безопасности, закрепившей действие иранского ядерного соглашения, с уведомления в четверг начинается отсчет сроком в 30 дней, после которого санкции ООН против Ирана, которые были ослаблены соглашением в 2015 году, будут повторно введены, если не будет принята резолюция, специально продлевающая их приостановку. США воспользуются правом вето, чтобы заблокировать любую резолюцию, продлевающую снятие санкций.