Эрдоган заявил об открытии в Черном море газового месторождения - крупнейшего в Турции

Турецкое буровое судно обнаружило крупное месторождение газа в Черном море, заявил в пятницу президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"Судно "Фатих" обнаружило самый большой запас газа в зоне Черного моря, примерный объем которого оценивается в 320 млрд кубометров", - заявил турецкий лидер во время обращения к народу.
Эрдоган заявил о намерении Турции стать чистым экспортером энергоресурсов.
Турецкое исследовательское судно "Фатих" вышло из порта Трабзона на севере Турции 25 июня и приступило к бурению скважины Tuna-1 в акватории Черного моря.
Аналитик команды исследований в области разведки и добычи консалтинговой компании Wood Mackenzie Томас Парди (Thomas Purdie) отметил, что по заявленным запасам это крупнейшее открытие в истории Турции и одно из крупнейших открытий в мире в 2020 году. Кроме того, оно подтверждает потенциал глубоководных проектов в Черном море после нескольких неудачных скважин в Болгарии, отмечает WoodMac в своем комментарии.
"Однако, независимо от политической и экономической значимости, получение продукции будет сложным и 2023 год для открытия, названного Sakarya, выглядит амбициозным", - заметил Парди.
Эксперт напомнил, что для точной оценки запасов и геологии резервуара необходимо пробурить больше скважин. Он отметил, что на обустройство месторождения потребуются миллиарды долларов. Глубоководные проекты всегда сложны, а Черное море создает дополнительные логистические проблемы, из-за которых остановился румынский мега-проект Neptun Deep, а он находится всего в 100 км от скважины Tuna-1. Аналитик WoodMac также уверен, что турецкий оператор выиграет от привлечения в проект международных игроков.
Директор WoodMac по европейскому газу Мюррей Дуглас (Murray Douglas) отметил, что "в 2020-х годах это открытие может иметь далеко идущие последствия для будущего импорта газа и предстоящих переговоров с поставщиками - "Газпромом", Азербайджаном и Ираном".
В 2019 году республика использовала 44 млрд куб. м газа.
В 2021 году у "Газпрома" истекает контракт с турецким монополистом Botas на поставку 4 млрд куб. м газа в год, а в 2025 - на 16 млрд куб. м.
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