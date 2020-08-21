Трамп считает, что после выборов сможет договориться с Ираном всего за неделю

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания в ноябре 2020 года вполне сможет достигнуть соглашения с Ираном по всем спорным вопросам всего за неделю.

"Я обычно говорю, что на это уйдет месяц, однако на самом деле может потребоваться всего неделя", - сказал он, выступая перед сторонниками в Вирджинии.

Ранее Трамп уже говорил, что после выборов может быстро решить иранскую проблему, однако до сих пор не предполагал, что это можно сделать настолько быстро.

При Трампе администрация США вышла из соглашения по атому между Ираном и "шестеркой" международных посредников. Вашингтон считает эти договоренности недостаточными. Теперь американские власти претворяют в жизнь "политику максимального давления" на Иран, добиваясь старта переговоров не только по атомной программе, но и по другим темам - таким как иранская программа по разработке баллистических ракет, а также - иранское влияние на весь Ближний Восток. В Тегеране от таких переговоров отказываются.