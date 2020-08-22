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Это интересно 22.08.2020 11:00

Конфискованных питонов выставили на аукцион в Украине для бесплатной передачи новым владельцам

Министерство юстиции Украины и госпредприятие "СЕТАМ" выставили на электронный аукцион OpenMarket 13 конфискованных питонов.

Животные, находящиеся на временном содержании в зоопарке "Лимпопо" в селе Мединичи Львовской области, предназначены для бесплатной передачи новым владельцам, сообщает пресс-служба Минюста в соцсети Facebook.

"С июля мы ввели совершенно новую процедуру бесплатной передачи конфискованных животных. Эта процедура полностью соответствует всем представлениям о гуманном обращении с животными", - заявил заместитель министра по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.

Он рассказал, что на первом этапе, как показывает практика, конфискованные по решению суда животные передаются на содержание в зоопарк или специальное убежище. Далее орган государственной исполнительной службы предлагает профильным организациям подать заявку на бесплатную передачу животных. Такие заявки рассматриваются на заседании соответствующей комиссии, которая образуется органом государственной исполнительной службы.

"Животные передаются тем организациям, которые предлагают лучшие условия содержания", - сообщил чиновник.

Гендиректор ГП "СЕТАМ" Александр Мамро подчеркнул, что старая процедура передачи конфискованных животных не содержала четких правил, которые бы предусматривали конфискацию и дальнейшие действия по решению суда с дикими или домашними животными.

На данный момент Минюст внес изменения в соответствующий порядок, что уже помогло найти новые дома для конфискованных из частного покровского "зоопарка смерти" медведей и львов.

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Тэги: УКРАИНА, ЖИВОТНЫЕ, КОНФИСКАЦИЯ, ПЕРЕДАЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]