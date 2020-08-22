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СНГ 22.08.2020 11:30

Киргизия выдала Узбекистану журналиста-фрилансера, обвиненного в подрыве строя страны

Спецслужбы Киргизии передали журналиста-фрилансера Бобомурода Абдуллаева, задержанного по запросу Ташкента, властям Узбекистана, сообщает в субботу пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности страны (ГКНБ).

"По запросу компетентного органа Узбекистана о задержании и выдаче разыскиваемого лица, обвиняемого в совершении тяжкого преступления против интересов Узбекистана, был установлен и задержан гражданин Бобомурод Абдуллаев", - сообщили в ГКНБ.

Постановлением Первомайского районного суда Бишкека от 10 августа в отношении Абдуллаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 30 дней с содержанием в СИЗО ГКНБ Киргизии.

"22 августа с соблюдением предусмотренных законодательством Киргизии и межгосударственными соглашениями норм, регулирующих порядок выдачи граждан иностранных государств для привлечения к уголовной ответственности, на основании вступившего в законную силу решения о выдаче, гражданин Узбекистана Абдуллаев был выдан узбекской стороне", - отметили в ГКНБ.

В мае 2018 года Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил Абдуллаева к трем годам исправительных работ за посягательство на конституционный строй республики, освободив его в зале суда, еще трое участников процесса были оправданы.

В ходе процесса обвинение в заговоре с целью захвата власти или свержения конституционного строя страны было снято. Представители защиты настаивали на их полной невиновности. В ходе выступлений в суде Абдуллаев заявил, что во время следствия подвергся пыткам. Результаты судебной медэкспертизы не подтвердили факта применения физического воздействия.

Представленная экспертиза текстов Абдуллаева (псевдоним Усман Хакназаров) установила, что часть материалов была написана в соавторстве с узбекским оппозиционером Мухаммадом Салихом, проживающим в настоящее время в Турции.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, УЗБЕКИСТАН, ЖУРНАЛИСТ, ВЫДАЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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