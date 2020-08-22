В Узбекистане за сутки выявлено более 400 новых случаев заражения COVID-19

Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 406 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 38 тыс. 231, сообщает в субботу Минздрав республики.

Накануне сообщалось о 459 новых больных коронавирусом за сутки.

По данным ведомства, от осложнений, вызванных COVID-19, в Узбекистане скончались еще шесть человека, число летальных исходов с начала пандемии достигло 262 человек. Число выздоровевших после коронавируса достигло 33 тыс. 989 человек (+547 человек за сутки).

У 277 больных состояние оценивается как тяжелое, у 96 - как крайне тяжелое.

Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.