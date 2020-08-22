В Узбекистане за сутки выявлено более 400 новых случаев заражения COVID-19

Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 406 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 38 тыс. 231, сообщает в субботу Минздрав республики.
Накануне сообщалось о 459 новых больных коронавирусом за сутки.
По данным ведомства, от осложнений, вызванных COVID-19, в Узбекистане скончались еще шесть человека, число летальных исходов с начала пандемии достигло 262 человек. Число выздоровевших после коронавируса достигло 33 тыс. 989 человек (+547 человек за сутки).
У 277 больных состояние оценивается как тяжелое, у 96 - как крайне тяжелое.
Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 34 раза - Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Глава МИД Азербайджана 26 августа посетит Россию с официальным визитом
Американские производители газа воздерживаются от восстановления добычи, несмотря на скачок цен
Эрдоган заявил об открытии в Черном море газового месторождения - крупнейшего в Турции
Фондовый рынок США перешел к росту после первоначального снижения
Туристам в Женеве раздадут подарочные карты номиналом почти 100 евро
Конфискованных питонов выставили на аукцион в Украине для бесплатной передачи новым владельцам
"Севилья" в четвертый раз за шесть лет выиграла Лигу Европы УЕФА
ИВ Агсуинского и Шемахинского районов получат по 3 млн манатов для устранения последствий от землетрясения
ИВ Габалинского района направит около 2,9 млн манатов на строительство жилого дома
Президент Алиев распорядился выделить около 1,3 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Закатальского района
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Структура SOCAR AQS будет управлять закупочной деятельностью BP в Азербайджане
В Баку открылась онлайн-выставка «Курская дуга»
Caspian Energy Club организовал ONLAYN B2G FORUM с участием Гималая Мамишева
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии