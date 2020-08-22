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СНГ 22.08.2020 12:35

В Узбекистане за сутки выявлено более 400 новых случаев заражения COVID-19

Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 406 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 38 тыс. 231, сообщает в субботу Минздрав республики.

Накануне сообщалось о 459 новых больных коронавирусом за сутки.

По данным ведомства, от осложнений, вызванных COVID-19, в Узбекистане скончались еще шесть человека, число летальных исходов с начала пандемии достигло 262 человек. Число выздоровевших после коронавируса достигло 33 тыс. 989 человек (+547 человек за сутки).

У 277 больных состояние оценивается как тяжелое, у 96 - как крайне тяжелое.

Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УЗБЕКИСТАН, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]