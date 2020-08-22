Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 1 тыс. 394

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у девяти человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 1 тыс. 394, сообщает в субботу грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 6 тыс. 903 человека, под наблюдением врачей в стационарах остаются 278 человек. Выздоровели 1 тыс. 132, скончались от коронавирусной инфекции 17 человек.