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Дальнее зарубежье 22.08.2020 12:10

Израиль обстрелял объекты ХАМАС на юге сектора Газа

Израильские танки обстреляли наблюдательные пункты палестинской группировки ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на ракетный обстрел израильских территорий накануне, сообщают в субботу израильские СМИ.

Израильские танки и артиллерия нанесли удары рано утром в субботу по нескольким наблюдательным пунктам ХАМАС. Сообщений о жертвах или пострадавших не поступало, но группировке причинен материальный ущерб, говорится в сообщении.

Ракету, запущенную накануне из сектора Газа в направлении Израиля, перехватила и сбила система ПРО "Железный купол" в районе города Сдерот на юге страны. Там и в нескольких населенных пунктах поблизости накануне звучали сигналы сирены, предупреждающей о ракетном обстреле.

В последние дни на границе Израиля и сектора Газа сохраняется напряженная обстановка.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ХАМАС, ПОЗИЦИИ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]