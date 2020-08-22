В Армении за сутки 139 заражений COVID-19, скончались девять человек

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 139 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 42 тыс. 616, сообщает в субботу единый информационный центр республики.

По данным центра, скончались еще девять пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 1 тыс. 104 человек. "Из них 850 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 254 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 35 тыс. 907 человек (+214 за сутки).

За минувшие сутки в Армении проведено 1 тыс. 494 теста на COVID-19.